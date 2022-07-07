В Москве произошло ДТП с двумя жертвами – видео

Чрезвычайное происшествие произошло в четверг, 7 июля, в российской столице. Утром на Большом Каменном мосту столкнулись легковые автомобили Datsun и Toyota. Момент аварии попал на видео.
По данным телеканала "360", жертвами ДТП стали два человека. Сообщается, что трагедия произошла по вине водителя Datsun, который выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновения со второй машиной.
Кадры с камер наружного наблюдения, зафиксировавших момент столкновения двух автомобилей, в своем телеграмм-канале опубликовал телеканал "Звезда". Сейчас на месте ЧП работают сотрудники полиции и МЧС, для москвичей организован объезд.