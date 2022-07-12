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Авто
Exeed VX: буржуазная скромность

Exeed VX: буржуазная скромность

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Флагман китайского бренда Chery давно мозолил мне глаза в чужих обзорах. Пришло время узнать что хорошего можно купить в Китае за пять миллионов рублей.
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КАК ВЫГЛЯДИТ

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Глазу всегда нужно за что-то цепляться, а оценки могут ставиться только при учете предыдущего опыта. К чему это я: VX мне напомнил Land Cruiser и Volvo XC90 одновременно, только пониже. Обзорщики, кстати, с Land Rover сравнивают, но это лишь ассоциации: в облике кроссовера много своих, принадлежащих только ему, фишек. Сочетание горизонтальных фар, решеток и вертикальных противотуманных фонарей создает ощущение объема, очерчивая силуэт передней части автомобиля. В профиль автомобиль кажется слегка прижатым к асфальту, что вместе с двойным выхлопом (кстати, самым настоящим), обещает острые ощущения за рулем. Задние фонари собраны в одну узкую горизонтальную полоску.

Фото: Родион Газманов

Ничего сверхъестественного во внешности VX я не заметил, если честно. Но, возможно, в этом есть показная буржуазная скромность премиального сегмента. Зачем выделываться, если все и так все знают?

Впрочем, при открытии двери в темное время суток, на асфальте проецируется логотип бренда, а при закрытии/открытии дверей на надписи Exeed на капоте включается динамическая иллюминация. Красиво, кстати.

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ

Внутри Exeed VX роскошен. Я не побоюсь этого слова: это действительно так. Кожа, огромный экран (сдвоенный 12,3”), алюминиевые клавиши (которые очень приятны наощупь, кстати). В общем, хайтечно, дорого, богато. И даже пара неровностей в кожаной обивке салона и сидений не станут ложкой дегтя: максимум – приправой.

Фото: Родион Газманов

Блок климата выделен в отдельный экран, на котором также можно включать дорожные и парковочные ассистенты. Мультимедийный экран ярок и прекрасен, а вот с Apple CarPlay получилась заминка: этого приложения просто не было. Как сказали в пресс-парке, CarPlay слетел во время последней прошивки, и они сейчас над этим вопросом работают. В дополнение к этому, ручка управления громкостью регулирует не громкость текущего источника воспроизведения, а громкость телефонного разговора. Полагаю, еще один косяк, который ждет следующей прошивки.

Фото: Родион Газманов

Вот чего здесь в избытке, так это свободного места. Как в высоту, так и в длину. А уж пространство для ног на третьем ряду сидений – вообще роскошь, которую днем с огнем не найдешь. Особенно сейчас. Отдельная вишенка на торте – панорамная крыша.

КАК ЕДЕТ

Двигатель на 249 задушенных лошадей разгоняет кроссовер за 8,5 секунд. Много? Для такого двигателя нормально. Для городской машины – более чем.

Первым делом переводим машину в спортивный режим: это и отзывчивость роботизированной коробки повышает сразу, и информативность руля. С резкими обгонами полный порядок: кикдаун происходит в считанные доли секунды. А вот переключение с передней передачи на заднюю и обратно происходит с ощутимой задержкой, пока там, в электронных мозгах что-то ворочается и созревает. Прошивка? Механика? Сложно сказать.

Фото: Родион Газманов

Подвеска работает прекрасно, сглаживая лишние вибрации, и даже небольшие лежачие полицейские преодолеваются без лишних сотрясений. Тормоза (и вот это мнение я также видел в других обзорах) несколько туговаты. Иногда приходится дожимать.

Очень здорово работает система помощи при парковке (настоящее 3D изображение с камер) и ассистент удержания полосы в паре с круиз-контролем. Даже условную разметку система видит четко. Но руль я все же рукой придерживал. Во избежание.

КАК ЗВУЧИТ

Как и в других автомобилях Exeed у меня на обзорах, здесь стоит акустика Sony. Трехполосный эквалайзер, впрочем, с дополнительными пресетами для разных стилей музыки. О пресетах забудем: ничего хорошего они в себе не несут, а вот в эквализации можно покопаться. Пара делений в верхах поможет повысить читаемость, а с басами все и так очень даже хорошо.

Фото: Родион Газманов

Интерфейсу, кстати, не помешала бы доработка: одновременно увидеть даже две полоски частот с обозначениями на экране не получается, приходится прокручивать.

КАК ГИТАРА:

Как я уже сказал, в этом автомобиле очень много места. Даже при разложенных задних сиденьях гитара поместилась, а уж при сложенные тут вообще можно играть в футбол.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Мне машина понравилась. Да, пару моментов нужно “допилить” в новой прошивке, но в целом автомобиль получился интересным и очень приятным в вождении. Можно ли сейчас купить что-то аналогичное за пять миллионов? Сомневаюсь. А для тех, кто во главу угла ставит качество и надежность, напомню, что производитель дает гарантию на автомобиль на семь лет или 200 тысяч километров пробега. Красиво? Красиво.

Фото: Родион Газманов
До новых встреч, Exeed!

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Фото: Родион Газманов
12 июля 2022, 12:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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