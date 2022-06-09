"АвтоВАЗ" вернул в производство Lada Granta c добавлением новшеств

В Тольятти после долгой паузы продолжили выпускать легендарный отечественный автомобиль. Как передает телеканал "360", в минувшую среду "АвтоВАЗ" представил LADA Granta Classic 2022. В отличие от уже известной версии машины, эта модель содержит улучшенные компоненты. Согласно задумке разработчиков, это предотвратит нехватку иностранных деталей для использования транспортного средства.
Сколько будет стоить такое чудо техники — пока загадка. Предполагается, что автомобиль станет самым доступным среди других легковушек российского производства. Об этом сообщает RT.