ДТП со смертельным исходом в Балакове попало на видео

28-летний водитель автомобиля марки Daewoo Nexia врезался в столб на Транспортной улице. Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения, висящая неподалеку. На видео, опубликованном Агентством СарБК, заметно, как машина несется на огромной скорости. Судя по всему, автомобиль зацепил обочину, после чего водитель не справился с управлением. Машину занесло, развернуло и с силой выбросило на столб.
Уже известно, что находившийся за рулем мужчина сразу скончался. На место смертельного ДТП прибыли спасательные службы. Чтобы извлечь водителя из салона поврежденного автомобиля спасателям пришлось применять специнструмент. Обстоятельства произошедшего выясняются.