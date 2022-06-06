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Авто
Две пенсионерки пострадали в массовом ДТП под Новосибирском

Две пенсионерки пострадали в массовом ДТП под Новосибирском

Авария с участием нескольких транспортных средств произошла 5 июня вечером.
прочитано 148 раз

На автотрассе под Новосибирском произошло массовое ДТП. По предварительной информации виновником происшествия стал водитель "Камаза", который совершил неудачный маневр. Как сообщает телеканал "Царьград", мужчина попытался обогнать впереди идущие машины.

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Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2022, 11:41 Источник: https://tsargrad.tv/news/dve-pensionerki-postradali-v-dtp-s-dvumja-kamazami-na-trasse-pod-novosibirskom_561018 ✓ Надежный источник
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