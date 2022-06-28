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Авто
Chery Tiggo 8 Pro Max: автомобиль или айфон?

Chery Tiggo 8 Pro Max: автомобиль или айфон?

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Несмотря на очевидную параллель в названиях с известным яблочным гаджетом (мне только ленивый не указал на это, пока я тестировал автомобиль на московских улицах), китайский внедорожник Tiggo показался мне довольно оригинальным, и пока из всей линейки Chery понравился больше всего.
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КАК ВЫГЛЯДИТ:

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Для внедорожника Tiggo смотрится слишком изящно и легковесно, хотя кто скажет, что это минус? Стильная восьмиугольная решетка радиатора, агрессивное выражение фар и воздухозаборников обещают то, что за рулем не будет скучно (об этом чуть позже). Силуэт автомобиля вытянут, чтобы обеспечить семиместную посадку, а окантовка окон удачно рифмуется с рейлингами на крыше. И – да, автомобилю идет красный цвет!

Фото: Родион Газманов

Сзади разделенные фонари, опознавательные знаки, окружающие знали на какой машине их только что обогнали в потоке, и два сдвоенных патрубка выхлопной системы. Последнее – красиво, но не уверен, что так уж необходимо: двигатель здесь двухлитровый, на 197 лошадиных сил.

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ:

Как и предыдущий Exeed LX, Chery Tiggo 8 Pro Max (я запомнил название, да!) внутри абсолютно роскошен. Кожаные сиденья с ручной прострочкой, регулировка боковой поддержки подголовника, дефлекторы, построенные единой линией вдоль торпедо. По красоте и изящности отделка абсолютно не уступает западным аналогам. Есть пара моментов в плане качества, но при колоссальной разнице в цене на них можно спокойно закрыть глаза. Наверно единственное “но” в продуманности интерьера – глянцевая поверхность консоли, где расположен селектор АКПП. Несмотря на то, что смотрится она очень дорого, на ней очень быстро оседает пыль и образуются потертости.

Фото: Родион Газманов

Но самая главная звезда этого концерта – конечно сдвоенный дисплей, правая часть которого отвечает за медиа и навигацию, а левая работает как приборная панель. Диагональ каждого – 12,3 дюйма. Вместе они смотрятся просто сногсшибательно. Картину дополняет еще один экран, при помощи которого регулируется климат. Смотрится здорово, но вот практичность виртуальных кнопок без тактильной отдачи при выборе температуры или включения вентиляции сидений сомнительна. Попасть в нужную кнопку, не отвлекаясь от дороги, – задача не самая простая.

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ:

Ну вот мы и подошли к самому вкусному и интересному. Может ли радовать динамикой на дороге автомобиль с двухлитровым двигателем? Еще как может. Разгон 8,5 секунды – не самый шустрый на рынке, но вот задержка переключения у роботизированной трансмиссии минимальна (особенно в спортивном режиме), руление (особенно после плавного Exeed LX) острое и отзывчивое, а подвеска как будто специально настроена для быстрых перестроений.

При всем при этом давайте не будем забывать о том, что это все-таки внедорожник!

У автомобиля есть целых шесть режимов движения: Экономичный, комфорт, спорт, снег, грунт и 4х4. Режимы движения затрагивают настройки коробки и полного привода.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ:

Это первый, кстати, автомобиль, где стоит акустика фирмы Sony. Звезд с неба местный звук не хватает: на высокой громкости начинаются искажения. В интерфейсе обилие различных регулировок: трехполосный эквалайзер и предварительно настроенные профили звучания, но погоды они не делают. Поэтому, если вы поклонник автомобильного Hi-Fi, этим сегментом нужно будет заниматься в специальном ателье. Но, еще раз, с такой ценой, особенно в текущих реалиях, это не самая большая потеря.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

Инструмент поселился в багажнике без особых хлопот и проблем. При сложенном третьем ряде это не должно быть сложностью. Впрочем, третий ряд здесь довольно условный: сидеть на раскладных задних сиденьях можно только в позе лотоса (вдох, выдох и очищаем сознание).

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Технологии в автомобильном рынке сегодня шагнули далеко вперед, сократив время между изобретением и внедрением. К тому же, многие решения, изначально придуманные одним автогигантом, скоро начинают перекочевывать в модели конкурентов. Сдвоенный экран, отдельный дисплей для управления климата, активный круиз-контроль. Да что там говорить, даже трехточечные ремни безопасности сначала должны были где-то появиться (если вы забыли, это сделала Volvo в далеком XX веке, и теперь представить автомобиль без такой системы просто невозможно).

Tiggo консолидирует несколько невероятно удачных решений, которые я “где-то уже видел”, и я не могу сказать, что это плохо. Несмотря на несколько мелких недоработок в интерфейсе и пару глюков (в том числе с Apple Carplay), автомобиль получился очень удачный.

О надежности весьма красноречиво говорит семилетняя гарантия на двигатель и коробку передач (в Китае эта гарантия распространяется на весь срок эксплуатации автомобиля!).

Стоит ли этот автомобиль заявленных 3,5 млн. рублей? Думаю, на этот вопрос я для себя уже ответил. А вы?

Фото: Родион Газманов

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Фото: Родион Газманов
28 июня 2022, 14:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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