Машина сгорела дотла: итоги смертельной аварии в центре Москвы сняли на камеру

Утром 24 июня Москву потрясла очередная трагедия. В центре столицы на Зубовском проспекте вследствие ДТП дотла сгорел Mersedes. Водитель выехал на тротуар и влетел в стену. По одной из версий, причиной происшествия стало несоблюдение ПДД.
Как пишет телеканал "360", не обошлось без жертв. В настоящее время есть информация о двух погибших и еще шести пострадавших.
В СМИ просочились видеоролики, на которых запечатлены последствия аварии. Огненная стихия охватила достаточно большую площадь. На место оперативно выехали спасатели. Участок с обугленной поверхностью дома и каркасом разбитой машины оградили.