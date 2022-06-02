Груженный углем поезд сошел с рельсов из-за фуры (видео)

На перегоне Чусовская — Антабары фура столкнулась с легковым автомобилем, после чего протаранила будку дежурного по железнодорожному переезду.
Строение развалилось и зацепило последний вагон движущегося грузового поезда, груженного углем. Вагон сошел с рельсов, а будка загорелась. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
В результате аварии пострадали пять человек. Двое из них были экстренно госпитализированы. На перегоне ведут работу по восстановлению путей. На место прибыл восстановительный поезд. Сейчас последствия устранены.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.