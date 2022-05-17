Водитель спас девушку от пьяного хулигана на шоссе

Одна из жительниц Одинцово попала в неприятную ситуацию. На Красногорском шоссе ее автомобилю неожиданно преградил дорогу пьяный хулиган. Мужчина с неясными намерениями встал на дороге и мешал дальнейшему движению, что-то говоря себе под нос.
Как сообщило интернет-издание "Подмосковье сегодня", вскоре возле автомобиля растерявшейся девушки остановилась другая машина, из которой вышел мужчина. Смелый водитель прогнал пьяного хулигана, после чего девушка продолжила свой путь. После того, как видео с инцидентом появилось в одном из местных телеграм-каналов, пользователи Сети дружно восхитились поступком смелого водителя.