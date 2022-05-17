Смертельное ДТП в Москве: опрокинулась иномарка

Рано утром 17 мая около 5 часов на юге столицы произошло ДТП. Как пишет RT, автомобиль Porsche Cayenne опрокинулся в результате наезда на уличную ограду. 30-летний мужчина не справился с управлением — это привело его к смерти.
Телеканал "360" передает, что в машине находилось еще трое людей на пассажирских сидениях. Им удалось выжить, всех госпитализировали из-за полученных травм.
Погибший водитель часто нарушал ПДД за рулем авто, сообщает сайт "Вести Подмосковья". В 2022 году его сотни раз штрафовали за инциденты, связанные с превышением скорости.