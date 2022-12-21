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Авто
Россияне нашли способ "забронировать" парковочное место зимой

Россияне нашли способ "забронировать" парковочное место зимой

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Россияне стали активно делиться в Сети идеями, как сохранить свое почищенное от снега парковочное место. Один из юзеров обнародовал фото, на котором запечатлена коробка. К ней прикреплена бумажка с надписью: "Занято! Скоро вернусь".

Подобный совет воодушевил людей и подал идею автовладельцам. Пользователи Сети сочли, что таким образом они смогут избавить себя от необходимости искать место на парковке каждый вечер после работы. При этом с юридической точки зрения каким-либо образом занимать бесплатное парковочное место нельзя, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2022, 18:00 Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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