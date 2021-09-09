В России начал дешеветь бензин

В России начали снижаться цены на автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата.

В ведомстве отметили, что в августе рост цен на горючее ускорился до 1,4%, а в предыдущие две недели он составлял 0,1% и 0,3%. Однако с начала сентября топливо подешевело на 0,3%, что эксперты связывают с падением спроса. В настоящее время средняя стоимость литра бензина в России составляет 48,93 рубля, передаёт РИА ФАН.