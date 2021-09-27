Под Иркутском пьяный водитель сбил пятерых школьников

Серьезная авария произошла в Иркутской области. По информации прессы, водитель иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на школьников.
В результате случившегося одного из пострадавших пришлось госпитализировать. По факту вышеизложенных фактов была организована проверка, передает телеканал "360".
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