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Авто
Audi A8 Long: Быстрее, ниже, длиннее

Audi A8 Long: Быстрее, ниже, длиннее

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Есть автомобили, созданные для водителя, а есть – для пассажира (есть еще для автосервиса, но речь сегодня не о них). Впрочем, немцы все еще умеют делать хорошие машины: речь сегодня пойдет о бренде Audi, и представительском флагмане A8.Тачка красивая, стильная и с самыми передовыми технологиями, которые толькоесть в автомобильном мире. Вам интересно? Мне – очень!
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КАК ВЫГЛЯДИТ:

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Начну сразу с высоты. Бросается в глаза, что автомобиль высотой меньше полутора метров (1473 мм, если быть точным, при длине в 5173). Автомобили Audi в принципе выглядят спортивно и агрессивно. В этом A8 не исключение. Шестиугольная решетка радиатора, подчеркнутая решетками в нижней части бампера. Вы слышите как свистит ветер в ушах? Я нет, потому что шумоизоляция в этом автомобиле тоже на высоте.

Фото: Родион Газманов

Яркая LED оптика – еще одна отличительная черта представительского флагмана. А отдельная опция в виде матричной системы позволяют отключать дальний свет на трассе не целиком, когда автоматика распознает встречное движение, а сегментами, чтобы видеть дорогу и одновременно не слепить других водителей.

КАК ВНУТРИ:

– Какой класс?

– Буржуазия!

(известный анекдот про первоклашку с сигарой).

Внутри удлиненный седан сдержанно роскошен. Именно так: аскетичные черты и скромность в цветовой гамме сочетаются с передовыми технологиями, невероятно удобными креслами и сложнейшими системами, призванными поддерживать комфорт путешественника.

Фото: Родион Газманов

Для водителя в салоне предусмотрел громадный экран бортового компьютера и вспомогательный – для работы с климат системой и прочими функциями, к которым нужен быстрый доступ. Два экрана лучше, чем один. Впрочем, в Ауди A8 экранов не два и не три, а целых шесть! Давайте посчитаем: два на торпедо, о которых я уже рассказал, приборная панель, два экрана в спинках передних сидений и один – на консоли между задними пассажирами, отвечающий, опять же, за климат.

Фото: Родион Газманов

Более того, задние экраны снять с держателей и оставить в руках как планшет. Задним пассажирами доступно управление климатом, мультимедиа, а также есть возможность задавать маршрут в навигационную систему автомобиля (если вы, например, поссорились с водителем и не разговариваете).

Фото: Родион Газманов

Атмосферная подсветка, вентиляция всех сидений, массаж и невероятная плавность хода. Это автомобиль, с которым не хочется расставаться. И это автомобиль, в котором нужно ездить с водителем, факт! Нужно отдельно отметить слишком мягкую для Ауди подвеску (эти ребята обычно любят пожестче). Эффект достигается при помощи комбинации различных приспособлений: пневматическая подвеска, электронно регулируемые амортизаторы и система, анализирующая дорожное покрытие. Весь этот хоровод водится вокруг пассажира и делает поездку максимально плавной и комфортной. Вдобавок, при опасности бокового столкновения, подвеска приподнимается со стороны возможного удара, подставляя жесткий борт для минимизации опасности пассажирам. Все для людей!

Фото: Родион Газманов

3D-парковка

3D-режим парковки – еще одна причина моей давней нежной любви к Ауди. Анализ изображения с камер по периметру машины по периметру автомобиля позволяет выстроить виртуальную модель окружающего пространства, чтобы парковаться в самых сложных местах, не боясь поцарапать изящный кузов. На презентации этой модели посетителям предлагалось припарковать автомобиль с завешенными стеклами, опираясь исключительно на информацию с камер. Это оказалось настолько просто, что из испытания превратилось в аттракцион.

КАК ЕДЕТ:

Удлиненная версия бизнес-седана комплектуется двумя вариантами бензинового двигателя: трехлитровым на 340 л.с. и четырехлитровым – на 460. Разгон производится за 5,7 и 4,5 секунды соответственно. Во втором варианте рекомендован 98-й бензин.

Дизельный вариант всего один, и это трехлитровый агрегат на 249 лошадей. Разгон до сотни за 6,6 секунд.

Про чудо-подвеску я рассказал уже в разделе выше. Остается добавить, что для своей массы автомобиль очень послушный на дороге, а ассистенты водителя не дадут съехать с трассы даже если вам приспичило полезть за мороженым в холодильник в задней части салона (не пытайтесь повторить это дома!)

Мощный, маневренный, Audi A8 – удовольствие для водителя (в спорт режим при задних пассажирах лучше не переходить – затягивает). Автодоводчик дверей – в базовой комплектации!

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ:

Мало, бесконечно и критически мало иметь всего две полосы для регулировки звука. И кнопки “сделать зашибись” как в шутке про дизайнера, тот тоже нет. Выезжающие высокочастотные динамики это, в принципе, здорово, но хочется контроля и опций, а здесь их, к сожалению, не особо, хотя в целом система звучит хорошо. Bang&Olufsen свое дело знают.

В максимальной комплектации Audi A8 L несет в себе 23 высококлассных динамика и двухкиловаттный усилитель. Доплата за опцию – 568 тысяч рублей. Вариант поскромнее на 17 динамиков и 730 ватт обойдется в 104 тысячи, а в стандартной комплектации это 10 динамиков и 180 ватт мощности.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

В багажник объемом в 550 литров гитара помещается без проблем, затей и слез. Главное, что места там там много, что хочется улечься вместе с гитарой, и чтобы от тебя отстали!

ВЫВОДЫ:

Из автомобилей представительского класса Audi A8 L больше всех, думаю, радует водителя. И в очередной раз входя в поворот с визгом тормозов можно внезапно вспомнить о глотающем валокордин заднем пассажире, так что будьте внимательны и сосредоточены на текущем моменте.
Если серьезно, то в Audi A8 L поражает не только технологичность и качество, но и обилие допопций, а главное – их стоимость. В базовой комплектации немногим менее 9 миллионов рублей (а пойди еще найди эту базовую комплектацию в салоне), A8L в максимальном комплекте можно легко преодолеть рубеж в 15 миллионов и дальше. Впрочем, если вы покупаете себе автомобиль за такие деньги, я думаю, вы прекрасно знаете что делаете.

Фото: Родион Газманов

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Фото: Родион Газманов
24 сентября 2021, 10:02

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