В Подмосковье на трассе А108 произошла смертельная авария

Смертельная авария произошла в Подмосковье. Уточняется, что на трассе столкнулись два транспортных средства.
В результате случившегося погибли три человека, передает сайт "Вести Подмосковья". По факту случившегося организована проверка.
Смертельная авария произошла в Подмосковье. Уточняется, что на трассе столкнулись два транспортных средства.
В результате случившегося погибли три человека, передает сайт "Вести Подмосковья". По факту случившегося организована проверка.
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