Насмерть сбивший медика в Подмосковье мужчина получил девять лет тюрьмы

В Серпухове 1 января произошло смертельное ДТП. Сергей Никифоров будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения нарушил ПДД и выехал на встречную полосу. Он столкнулся с машиной спецтехники и сбил людей.
В результате аварии погибли двое – фельдшер скорой помощи иинспектор ДПС. Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", виновника ДТП приговорили к девяти годам лишения свободы.
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