Россияне начали массово отказываться от автомобилей

Многие российские автомобилисты стали реже использовать свои машины. Такими данными поделились специалисты института общественного мнения "Анкетолог".

В ходе исследования эксперты выяснили, что граждане отказываются от автомобилей из-за высоких цен на бензин. Более половины (53%) респондентов считают, что за последние три месяца топливо значительно подорожало, ещё 42% также отмечают рост цен, но не считают его существенным, Треть (34%) опрошенных заявили, что из-за этого стали чаще пользоваться другим транспортом, передаёт Ura.ru.