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Авто

Российские машины "Лада" получат новейшие мощные двигатели

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Автомобили российского бренда "Лада" оснастят современными мощными турбодвигателями. Об этом рассказал президент компании АвтоВАЗ Николя Мор.

Агрегаты начнут устанавливать в машины в ближайшие пять лет. Эти моторы обладают мощностью в 150 лошадиных сил при объёме всего 1,3 литра. Мор отметил, что такие двигатели в настоящее время устанавливаются на внедорожники марки "Рено": Duster, Arkana и Kaptur. Глава АвтоВАЗа отметил, что моторы были разработаны совместно с немецкой компаний Daimler, сообщает телеканал "360".

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Автор: 7 июля 2021, 12:19 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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