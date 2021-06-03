В Кургане на пешеходном переходе сбили мужчину с ребенком

Сообщение о серьезном инциденте было зарегистрировано в Кургане. По информации прессы, водитель отечественного авто совершил наезд на велосипедиста и его ребенка.
Стоит отметить, что пострадавшие в момент ДТП пересекали дорогу по пешеходному переходу. В результате случившегося мальчик получил травмы, передает Ura.ru.
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