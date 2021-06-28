Во Владивостоке столкнулись сразу восемь машин

Массовая авария произошла днем 28 июня во Владивостоке. Toyota Corolla Fielder столкнулась с идущей в попутном направлении иномаркой Toyota Land Cruiser, которая, в свою очередь, подтолкнула в зад Subaru Forester, передает RT. От такого неожиданного импульса Subaru влетел в пять припаркованных на краю проезжей части машин. Несмотря на большое число автомобилей, задействованных в ДТП, люди в аварии не пострадали.
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