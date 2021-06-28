Пьяные подростки устроили ДТП под Астраханью

К неприятному, но предсказуемому финалу привела нетрезвая поездка девяти подростков на ВАЗ-2107. После совместных возлияний им захотелось прокатиться по окрестностям села Зеленги Володарского района Астраханской области. Финальной точкой путешествия стал кювет, в который опрокинулась машина передает сайт VSE42.RU. В результате пострадали восемь человек. Их доставили в больницу.
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