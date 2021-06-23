На Ямале произошла тройная авария

На трассе в окрестностях города Коротчаево в Ямало-Ненецком автономном округе автомобиль "Нива" столкнулся сразу с двумя иномарками – Mitsubishi и Toyota, передает телеканал "360". По предварительным данным, причиной такого поведения на дороге стало то, что водитель отечественной машины уснул за рулем. В результате пострадал один человек. Подробности произошедшего устанавливаются.
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