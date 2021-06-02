Под Москвой машина сбила ребенка на самокате

Поздним вечером 1 июня возле дома №59 на Молодежной улице в подмосковных Химках автомобиль сбил ехавшую на самокате девочку, после чего скрылся с места ДТП, передает "Радио 1". Ребенком занимаются врачи. Злоумышленника разыскивают.