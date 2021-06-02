JAC S7: подающий надежды

Множество копий сломано вокруг китайского автопрома (слышите иронию?). Автомобильная отрасль Поднебесной относительно молода, но настойчиво продвигает свою продукцию на международной арене, что уже хорошо. Автомобилестроительной компании JAC, например, всего 22 года, но у нее уже появился первый электрокар, о котором я писал обзор в январе. Сегодня же речь пойдет о большом кроссовере и о том, как встретились итальянский дизайн и казахская сборка.



КАК ВЫГЛЯДИТ

Разработка внешнего вида кроссовера – дело рук итальянского дизайнера Даниэля Гальоне, ранее приложившего руку к автомобилям Mazeratti и Alfa Romeo. Решетка радиатора, рисунок граней на капоте. Знакомо, да?

Кстати, еще во время презентации автомобиля я удивился двум узким полоскам над решеткой радиатора, решив, что это фары. На самом деле это, конечно, габаритные огни, а фары находятся там, где обычно наметанный взгляд ищет противотуманки. В комбинации все эти элементы рисуют на лице автомобиля какое-то насупленно-недоброе выражение. У автообозревателей это принято называть “спортивной агрессией”.

Сзади у JAC тоже серьезная заявка на спорт в виде двух сдвоенных выхлопных труб и крайне сложного, но не без изящества, рисунка задней двери. Фонари соединены горизонтальной линией, что поддерживает тенденцию объединять иллюминацию на корме. Красиво, что ни говори. За дизайн JAC S7 получает твердую “пятерку” и логичный вопрос, как такая красивая машина может стоить всего-то 1,6 миллиона рублей в максимальной комплектации.

КАК ЕДЕТ

И вот тут ты понимаешь, почему. Не едет. Полтора турбированных литра выдают сто пятьдесят задумчивых лошадей, которые заняты самолюбованием и никуда не торопятся. На официальном сайте даже не указан разгон. Коробка передач – робот DCT второго поколения с двойным сцеплением. На практике это выливается в крайнюю задумчивость коробки с периодическими рывками. Как это объясняют эксперты, двигатель был задушен до 150 л.с., чтобы попадать в определенную ценовую и налоговую категорию в России, и для того, чтобы все системы работали равномерно, нужно дождаться выхода прошивки или (я этого не говорил) чипировать двигатель, чтобы снять ограничения, и тогда все будет работать как нужно. Зато лить сюда можно девяносто второй бензин. Праздник на экономической улице!

КАК ВНУТРИ

На первый взгляд, все прекрасно. На второй тоже. Очень светлый салон за счет люка в крыше. Изящные линии торпедо, огромный экран, чуть поменьше – в виде приборной панели и удобная шторка, закрывающая отделение для стаканов с кофе и прочих мелочей. Хромированные элементы, ручная строчка (местами). Красиво? Да. Удобно? Абсолютно.

Однако, проведя в автомобиле больше получаса, начинаешь понимать, что дьявол-то кроется в деталях. Во-первых это прибор Глонасс, который как будто был приклеен под торпедо в самый последний момент, перед приходим приемочной комиссии. Ну можно же было это сделать изящнее? На фото я лучше покажу рукоятку АКПП, которая как раз-таки получилась красиво, а Глонасс там дальше. В расфокусе (глаза б мои не видели).

Второй момент, который ну просто никак нельзя проигнорировать это очень кривой перевод интерфейса. Впрочем, если вам нечем заняться в пробке, полистать скрины бортового компьютера – прекрасное развлечение. Одно только “Сиденье приветствует водителя” чего стоит!

КАК ЗВУЧИТ

В JAC S7 установлена акустика Infinity – одно из ответвлений более известной Harman. Акустика бюджетная, поэтому чудес ожидать не надо. В этой системе мне пришлось сделать исключение, и настроить звучание так, как я не делал этого никогда – ОЧЕНЬ СИЛЬНО задрать верха и прибавить низ. Таким образом в звуке появляется хотя бы какой-то объем и красота. Но при таких настройках сильно прибавлять громкость я не советую: будут искажения.

КАК ГИТАРА

Гитара-то влезла отлично, но я хочу показать как еще можно использовать багажный отсек, ведь кроссовер у нас заявлен как семиместный! Из-под пола багажника можно поднять третий ряд сидений, где может уместиться два не очень габаритных человека, которым спинка второго ряда прочно зафиксирует ноги, чтобы они не передумали с вами куда-то ехать. Удобно для не очень воспитанных детей или просрочивших платеж дебиторов (вот здесь шутка была, если что).

ВЫВОДЫ

JAC – молодой подающий надежды бренд, который уверенно собирает поклонников. Конечно же есть свои недоработки и недочеты (особенно там, где итальянский дизайн встречается с казахской сборкой), но технологии не стоят на месте, как и вкусы потребителя. Цена на семиместный кроссовер варьируется от 1,45 млн рублей до 1,75 млн, с весьма внушительным пакетом, который включает и круговой обзор при парковке, и умный круиз контроль, и массажные кресла (где вы видели их в комплектации такой стоимости?), и конечно же все опечатки в интерфейсе бортового компьютера.