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Авто
Audi A4: жесткий и стильный

Audi A4: жесткий и стильный

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
После роскошного внедорожника маленькая юркая Audi A4может показаться непривычно жесткой. Да и на самом деле это так. Спортивная серия S-line, кожаные сиденья с боковыми саппортами, минимум кренов в поворотах, переключение насчет "раз". Да, на дальних дистанциях приходится делать перерывы, чтобы размять ноги и спину, но как эта машина входит в повороты и совершает обгоны на однополосных загородных трассах...Про волшебный цвет молчу. Это и так видно.
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КАК ВЫГЛЯДИТ:

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Кроме невероятного цвета, Audi A4 может похвастаться идеальными спортивными пропорциями, широкими колесными арками и невероятно стильным набором колесных дисков. S-line предлагает углепластиковый спойлер для тех, кому не хватает внешней атрибутики. Матричные фары, широкие разнесенные ноздри и черные зеркала. Красота, да и только!

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ:

Центральная консоль с “самолетной” ручкой АКПП, широкая лента вентиляционных дефлекторов, большой экран и электронная приборная панель. Небольшой удобный руль с лепестками для переключения передач. Все хорошо и удобно. Я бы не назвал сиденья вершиной комфорта: они не такие мягкие, и это ожидаемо, так как автомобиль все-таки заточен под спорт. Не для кольцевых гонок с усилением каркаса, распорками и прочими атрибутами боевых машин, конечно, но создать ощущение контроля и устойчивости было задачей во главе угла, и с ней справились. Ну и ладно, что каждый лежачий полицейский запомнится вам на всю жизнь, правда?

Фото: Родион Газманов

Уже привычная приборная панель-экран имеет несколько режимов отображения информации: с акцентом на циферблаты спидометра и тахометра (тогда они занимают большую часть приборки) и с акцентом на другу информацию, такую как навигационная карта, входящий звонок или просто информация о расходе топлива. Переключаются режимы одной кнопкой на рулевом колесе.

Фото: Родион Газманов

Для небольшого автомобиля у Audi A4 на удивление большое пространство для пассажиров сзади. В спинках передних сидений есть выемки, которые создают дополнительное пространство для коленей, если вам повезло (или не повезло) с большим ростом. Система управления климатом и другими бортовыми функциями выполнена строго, но не без легкого кокетства (вижу карбон, говорю S-line, вижу S-line, говорю “карбон”).

Фото: Родион Газманов

КАК ЕДЕТ:

В Audi A4 на выбор предоставлены три двигателя: на 150, 190 и 249 лошадиных сил. Вот на последней мне и посчастливилось кататься. Разгон занимает 5,8 секунды: не болид, но мне вполне хватило. В путешествии по загородным однополосным трассам мощности за глаза хватало для маневра “тапку в пол и обогнал”. Ассистенты вождения выдрессированы на “отлично”, и работают надежно, но ненавязчиво. Удержание полосы, соблюдение дистанции, контроль мертвой зоны, пробуксовка и внимание водителя. Ты не один. С тобой умный бортовой компьютер.

По подвеске, как я уже сказал, автомобиль жесткий. Все недоделки дорожников на малом кольце вокруг Москвы я почувствовал своей пятой точкой. Кстати, о пятой точке, это первый автомобиль, где максимально низкая посадка мне показалась чрезмерно низкой, и сиденье все же захотелось приподнять. Это не минус, но вот такая занятная деталь.

Руль жесткий, и при парковке перекручивать его – задача для натренированных рук (я наверно уже избалован).

Тут же хочу отметить очень круто реализованную систему защиты от ослепления встречных водителей. Работает почти безупречно (почти – это то, что некоторые сегменты фар отключались, реагируя на дорожное освещение или лампы ограждений ремонтируемых участков, но здесь лучше перебдеть).

КАК ЗВУЧИТ:

Bang & Olufsen – это жизнь. Обычно эта жизнь заключается в излишне резких верхах, но не в этом случае. В А4 получилось наоборот, перебор по нижним частотам. Ставим на двухполосном (а могло бы быть и больше, кстати) эквалайзере -1 в басах, и наслаждаемся жизнью.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

Багажное отделение здесь исключительно просторное и удобное не только для размещения гитары. Я думаю, складывать задние сиденья придется лишь в самых редких случаях.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Стильный и задорный, Audi A4 – автомобиль, где небольшая доля комфорта принесена в жертву ради остроты ощущений. Автомобиль прекрасен в управлении, и приносит азарт даже в самых дежурных каждодневных поездках.

Без лишних роскошных наворотов, A4, тем не менее, стилен, современен и очень приятен глазу. Начальная стоимость в минимальной комплектации 2 935 000 рублей.

Фото: Родион Газманов

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