На Садовом кольце возле Нового Арбата в центре Москвы произошло ДТП. На место уже прибыли экстренные службы. Подробности произошедшего устанавливаются. Сообщается об одном пострадавшем.
На Садовом кольце возле Нового Арбата в центре Москвы произошло ДТП. На место уже прибыли экстренные службы. Подробности произошедшего устанавливаются. Сообщается об одном пострадавшем.
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