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Авто

В центре Москвы произошло ДТП

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На Садовом кольце возле Нового Арбата в центре Москвы произошло ДТП. На место уже прибыли экстренные службы. Подробности произошедшего устанавливаются. Сообщается об одном пострадавшем.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 15 июня 2021, 14:21 Источник: телеграм-канал "Говорит Москва" ✓ Надежный источник

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