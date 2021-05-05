"ЕР" не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Единороссы отказались поддержать предложение о введении штрафов для водителей за превышение скорости на 10 километров в час. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Влияющие на десятки миллионов граждан решения нельзя принимать без общественных и экспертных обсуждений, указал он.

«Эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители", – цитирует секретаря генсовета официальный телеграм-канал партии.

Турчак призвал не рассматривать систему штрафов как источник бюджетных доходов. Ее единственная задача – обеспечение общественной безопасности, добавил единоросс.

Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу проработать вопрос снижения нештрафуемого порога скорости в городах с 20 до 10 километров в час. Необходимо выработать согласованную позицию, заявил вице-премьер.

В России с 2013 года не применяется штраф за превышение скорости на 10 км/ч. Санкция наступает за превышение на 20 км/ч.

