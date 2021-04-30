Есть жертвы: автобус с пассажирами опрокинулся в Хабаровске

Автобус с пассажирами опрокинулся на одной из улиц Хабаровска. Подробности и причины аварии устанавливаются. Пока известно о том, что по меньшей мере два человека погибли. Еще 32 человека в результате ДТП пострадали.
Автобус с пассажирами опрокинулся на одной из улиц Хабаровска. Подробности и причины аварии устанавливаются. Пока известно о том, что по меньшей мере два человека погибли. Еще 32 человека в результате ДТП пострадали.
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