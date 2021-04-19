В Бурятии иномарка влетела в окно частного дома

В Бурятии произошел серьезный инцидент. По информации прессы, водитель иномарки врезался в частный дом.
Причиной случившегося стала неисправность тормозов, передает телеканал "360". Известно, что в результате произошедшего пострадал ребенок. Обстоятельства случившегося выясняются.
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