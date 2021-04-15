В Москве автобус протаранил светофор

Серьезная авария произошла в российской столице. По информации прессы, пассажирский автобус врезался в светофор.
К счастью, обошлось без пострадавших. Дорожный трафик в норме. Обстоятельства ДТП выясняют эксперты.
Серьезная авария произошла в российской столице. По информации прессы, пассажирский автобус врезался в светофор.
К счастью, обошлось без пострадавших. Дорожный трафик в норме. Обстоятельства ДТП выясняют эксперты.
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