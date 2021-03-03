Житель Кузбасса угнал машину возлюбленной после ссоры

Жительница Ленинска-Кузнецкого сообщила в полицию о том, что ее автомобиль пропал с парковки. Позже удалось установить, что транспортным средством незаконно завладел сожитель потерпевший.
По данным сайта VSE42.RU, мужчина угнал автомобиль после ссоры с возлюбленной. По факту случившегося завели дело, злоумышленнику грозит уголовный срок.
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