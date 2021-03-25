В Ярославле водитель маршрутки сбил людей на пешеходном переходе

В Ярославле пять человек пострадали в аварии, когда пересекали дорогу. Уточняется, что на граждан совершил наезд водитель маршрутки.
Сейчас на месте работают эксперты. Позже инциденту будет дана правовая оценка, передает Пятый канал.
В Ярославле пять человек пострадали в аварии, когда пересекали дорогу. Уточняется, что на граждан совершил наезд водитель маршрутки.
Сейчас на месте работают эксперты. Позже инциденту будет дана правовая оценка, передает Пятый канал.
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