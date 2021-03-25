В Самаре при аварии с участием скорой погибли три человека

В Самаре произошла авария с участием автомобиля скорой. Уточняется, что в служебную машину врезалась легковушка.
В результате ДТП погибли три человека, также есть пострадавшие. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает RT.
В Самаре произошла авария с участием автомобиля скорой. Уточняется, что в служебную машину врезалась легковушка.
В результате ДТП погибли три человека, также есть пострадавшие. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает RT.
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