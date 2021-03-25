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Авто

На Калужском шоссе при столкновении двух авто пострадали люди

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На Калужского шоссе произошла авария. По информации, поступившей в прессу, столкнулись два авто.

В результате случившегося пострадали три человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщает Москва 24.


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Автор: 25 марта 2021, 09:52 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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