На Калужском шоссе при столкновении двух авто пострадали люди

На Калужского шоссе произошла авария. По информации, поступившей в прессу, столкнулись два авто.
В результате случившегося пострадали три человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщает Москва 24.
На Калужского шоссе произошла авария. По информации, поступившей в прессу, столкнулись два авто.
В результате случившегося пострадали три человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщает Москва 24.
Народ бьет тревогу
Певец раскрыл правду об отношениях
В ее груди дыра
Как выглядит 52-летняя артистка
Популярные темы форума
Возраст
Паразиты в организме
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Гастеры
Женский алкоголизм
папа я люблю тебя
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Муж хочет сына, а будет дочь
научилась считать до 8
Филлеры