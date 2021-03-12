В Подмосковье бетономешалка опрокинулась на легковые машины

В Московской области произошла авария со смертельным исходом. По информации прессы, на несколько легковых машин опрокинулась бетономешалка.
Водитель грузового транспортного средства в результате случившегося погиб, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". На месте аварии работают эксперты.
Популярные темы форума
Панин снова разделся!
Лечебные пиявки.
Гоген Солнцев
Что посоветуете?
Как быть?
Натуся на форуме сруся.
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Русские ваши по сходили с.ума
Тип характера.
Прекратить насилие над женщинами