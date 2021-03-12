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В Подмосковье бетономешалка опрокинулась на легковые машины

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В Московской области произошла авария со смертельным исходом. По информации прессы, на несколько легковых машин опрокинулась бетономешалка.

Водитель грузового транспортного средства в результате случившегося погиб, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". На месте аварии работают эксперты.

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Автор: 12 марта 2021, 18:34 Источник: Сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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