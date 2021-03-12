В Петербурге тракторист помял 5 машин на парковке

Сообщение об инциденте, связанном с эксплуатацией транспортных средств, было зафиксировано в северной столице. Уточняется, что водитель трактора заехал на парковку, где повредил пять автомобилей.
Очевидцы инцидента рассказали, что, по их ощущениям, от тракториста пахло спиртом. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
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