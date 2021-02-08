В Москве популярный блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона

Одиозный российский блогер Михаил Литвин в очередной раз угодил в громкую историю с ДТП. Парень разбил дорогостоящий автомобиль Porshe, стоимость которого превышает десять миллионов рублей.
По данным телеканала "360", Литвин врезался на иномарке в витрину автосалона. Блогер утверждает, что перепутал педали газа и тормоза. Многие не поверили словам Литвина, поскольку он известен тем, что устраивает аварии ради просмотров на "Ютубе".
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