При столкновении автобуса и такси в Сочи пострадали люди

Серьезная авария была зафиксированы в Сочи. По информации издания "Царьград", столкнулись автомобиль такси и автобус.
В результате случившегося пострадали четыре человека, сообщает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
Серьезная авария была зафиксированы в Сочи. По информации издания "Царьград", столкнулись автомобиль такси и автобус.
В результате случившегося пострадали четыре человека, сообщает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
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