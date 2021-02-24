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При столкновении автобуса и такси в Сочи пострадали люди

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Серьезная авария была зафиксированы в Сочи. По информации издания "Царьград", столкнулись автомобиль такси и автобус.

В результате случившегося пострадали четыре человека, сообщает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.

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Автор: 24 февраля 2021, 13:38 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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