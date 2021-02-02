В Красноярске водитель автобуса потерял сознание и попал в ДТП

В Красноярске зарегистрировано ДТП с участием автобуса. Уточняется, что транспортного средства потерял сознание во время движения.
В результате случившегося автобус сначала съехал со своей полосы движения, а потом столкнулся с деревом. По данным телеканала "360", никто из пассажиров не пострадал. Водитель был госпитализирован.
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