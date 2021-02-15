На Каширском шоссе столкнулись автобус и легковушка

В Подмосковье на Каширском шоссе случилась авария. Уточняется, что столкнулись автобус и легковой автомобиль.
К счастью, никто не пострадал. При этом, по данным сайта "Подмосковье сегодня", из-за случившегося на дороге образовалась пробка.
В Подмосковье на Каширском шоссе случилась авария. Уточняется, что столкнулись автобус и легковой автомобиль.
К счастью, никто не пострадал. При этом, по данным сайта "Подмосковье сегодня", из-за случившегося на дороге образовалась пробка.
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