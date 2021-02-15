В Москве на Тверской улице столкнулись 5 машин

В российской столице произошла авария с участием легковых автомобилей. По данным СМИ, на Тверской улице столкнулись пять машин.
Информация о пострадавших на данный момент не приводится. На месте ДТП работают экстренные службы, сообщает Москва 24.
В российской столице произошла авария с участием легковых автомобилей. По данным СМИ, на Тверской улице столкнулись пять машин.
Информация о пострадавших на данный момент не приводится. На месте ДТП работают экстренные службы, сообщает Москва 24.
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