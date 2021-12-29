В Приморье в аварии с участием автобуса пострадали 5 человек

В Уссурийске Приморского края произошло ДТП. Уточняется, что столкнулись три легковушки и автобус.
В результате случившегося пострадали пять человек, сообщает RT. В данный момент устанавливаются обстоятельства аварии.
В Уссурийске Приморского края произошло ДТП. Уточняется, что столкнулись три легковушки и автобус.
В результате случившегося пострадали пять человек, сообщает RT. В данный момент устанавливаются обстоятельства аварии.
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