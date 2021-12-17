В Удмуртии столкнулись легковая машина и грузовик

В Удмуртии произошла серьезная авария. Уточняется, что на трассе иномарка выехала на встречку и столкнулась с грузовиком.
В результате случившегося пострадал водитель легкового авто. Его госпитализировали, передает телеканал "360".
В Удмуртии произошла серьезная авария. Уточняется, что на трассе иномарка выехала на встречку и столкнулась с грузовиком.
В результате случившегося пострадал водитель легкового авто. Его госпитализировали, передает телеканал "360".
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