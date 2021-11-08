В Подмосковье подросток на иномарке сбил женщину с ребенком

В подмосковном Дрожжино 16-летний молодой человек за рулем "Фольксвагена" совершил наезд на пешеходов. Парень не справился с управлением, врезался в припаркованную машину и сбил 12-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".
По некоторым данным, помимо школьника молодой человек на иномарке сбил еще и женщину. Однако в больницу с травмами доставили только ребенка.
"Подмосковье сегодня" отмечает, что 16-летний водитель с места происшествия скрылся. Полиция нашла парня дома. Машина, за рулем которой он находился, принадлежит его отцу. "В ближайшее время он, в присутствии законных представителей, будет опрошен", – заявили в правоохранительных органах.
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