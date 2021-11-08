На Ярославском шоссе Грузовик столкнулся с машиной каршеринга

В Москве на Ярославском шоссе произошла авария. Уточняется, что крупногабаритное транспортное средство столкнулось с машиной каршеринга.
Информации о пострадавших на данный момент нет, передает телеканал "360". Обстоятельства выясняются.
В Москве на Ярославском шоссе произошла авария. Уточняется, что крупногабаритное транспортное средство столкнулось с машиной каршеринга.
Информации о пострадавших на данный момент нет, передает телеканал "360". Обстоятельства выясняются.
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