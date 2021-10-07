В Сергиевом Посаде возбудили дело по факту гибели ребенка в ДТП

В Сергиевом Посаде мужчина стал фигурантом уголовного дела. Следствие считает, что гражданин является виновником ДТП, в котором погиб ребенок.
Уточняется, что автовладелец выехал на встречную полосу и допустил столкновение с машиной отечественного производства. В результате случившегося трое детей, находившихся в "Ладе", получили травмы, передает издание "Вести Подмосковья". Один из пострадавших скончался.
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