В Орехово-Зуево три человека погибли в результате аварии

В Орехово-Зуево произошло ДТП со смертельным исходом. По данным СМИ, которые ссылаются на правоохранителей, столкнулись две иномарки.
В Орехово-Зуево произошло ДТП со смертельным исходом. По данным СМИ, которые ссылаются на правоохранителей, столкнулись две иномарки.
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