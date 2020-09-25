В Москве у мужчины угнали машину с женой и ребенком

В Новофедоровском поселении в Новой Москве злодей напал на мужчину и избил его, после чего угнал автомобиль Lexus, передает сайт "Москва 24". В салоне автомобиля в этот момент находились жена пострадавшего и их грудной ребенок. В городе объявлен план "Перехват". Машину разыскивают. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Кто знает где Клава?
Сифилиона
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Мужики смотрят только на внешность
Лиона расскажите нам о себе
Нужен ли железный занавес?
Вы верите в сглаз?