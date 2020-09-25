В Москве у мужчины угнали машину с женой и ребенком

В Новофедоровском поселении в Новой Москве злодей напал на мужчину и избил его, после чего угнал автомобиль Lexus, передает сайт "Москва 24". В салоне автомобиля в этот момент находились жена пострадавшего и их грудной ребенок. В городе объявлен план "Перехват". Машину разыскивают. Обстоятельства ЧП устанавливаются.