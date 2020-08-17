Выборы президента Белоруссии Новости о Заворотнюк Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Юморист Юрий Гальцев изменился до неузнаваемости ради молодой любовницы
Молодые ублюдки плеснули помоями в лицо 61-летней Гузеевой
Вскрылись грязные подробности съемок легендарного фильма "Три плюс два": пьянство и разврат
"Нам с ним не по пути": Утяшева откровенно о браке с Волей
партнеры
Понедельник
17 августа
Лента новостей
10:59
В Роспотребнадзоре назвали главный источник бактерий на кухне
10:49
Офтальмолог объяснил разное восприятие цвета мужчинами и женщинами
10:43
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 927 тысяч
10:43
"Всем мазохистам рекомендую": избитая Кудрявцева рассказала о странных предпочтениях
10:35
"Ты чудовище!": поступок молодой жены шокировал Макаревича
10:11
Range Rover Vogue: дань моде
09:49
СМИ сообщили о десятках грузовиков Росгвардии на пути к Белоруссии
09:46
Что Валентина Легкоступова сказала дочери перед смертью
09:43
"А если мы найдем их детей?": глава МВД Белоруссии пригрозил протестующим "беспределом"
09:42
Тихановская: Я готова стать национальным лидером
09:20
Появился еще в 2012 году: ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса
09:14
"Моральные уроды": адвокат Ефремова взорвался после обвинений во лжи
09:04
Молодого любовника Надежды Бабкиной госпитализировали
08:31
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
08:30
"Смириться невозможно": Чурикова скорбит из-за горькой утраты
06:02
Певица Пелагея в белом платье пленила красотой
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 августа 2020 года
04:03
Частный самолет и фейерверк на пляже: Нюша отметила 30-летие в Турции "по полной"
02:05
"Вот вы и настоящая!": Самойлова показала себя без фильтров и фотошопа
23:57
Звезда "30 свиданий" Гринева публично раздвинула ноги
22:02
Больше не девочка: Бородина опубликовала снимки подросшей дочери
20:01
"Уже неизбежно": Седокова рассталась с дочкой
18:21
Сын Бондарчука вывел в свет свою новую пассию
18:21
"Она доверяет мне, а я верю в нее": известный режиссер ангажировал певицу Лолиту
18:15
"Надо стараться": зазнавшаяся Бородина раскритиковала организацию туризма в Крыму
18:07
Знакомство с морем: двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой сразила поклонников
18:06
"Нашли корень зла": Агутин взбесился из-за плохого питания в бизнес-классе
18:04
"Это будет начало вашего конца": истеричные заявления Лукашенко перед митингующими
17:30
Обходится в копеечку: Лена Летучая отправилась на роскошный курорт
17:16
"Династия продолжается!": Пугачева выбрала преемницу
16:47
29-летнего внука экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нашли мертвым в Лондоне
16:46
Относился с иронией: обнародованы детали знакомства Меган Маркл и принца Уильяма
16:35
"У Ефремова серьезные проблемы": лечащий врач актера встревожил словами о его состоянии
16:27
"Я не смогла сделать аборт": 13-летняя звезда ток-шоу из Железногорска стала мамой
15:57
Лукашенко назвал свою главную цель на фоне протестов
15:43
Станислав Ярушин обрушил гневную тираду на поклонников "Универа"
15:42
"Расправа над людьми": Гармаш разнес "Современник" после ухода
15:12
"С такого ракурса еще не видели": Басков показал пикантное фото с отдыха
15:06
Галкин устроил своим детям "армейскую подготовку" с помощью сурового тренера
14:59
Лукашенко на митинге в Минске: Встаю перед вами на колени
14:48
Тимошенко назвала "единственное правильное решение" для властей Белоруссии
14:29
"На волоске": Евгений Петросян обратился к властям
14:14
"Что греха таить": отец Виктора Цоя спустя 30 лет раскрыл правду о причине гибели сына
13:30
Заинтересовалась налоговая: Александр Петров потерял бизнес
12:56
Тимати отметил день рождения без возлюбленной и сына
12:17
"Что она с собой сделала?": болезненный вид Гагариной испугал фанатов
12:11
Звезду шоу "Дом-2" доставили в больницу с тяжелыми травмами
12:10
"Надеялся на встречу с другой": Железняк из "Сватов" откровенно о муже
12:07
Никас Сафронов тратит неприличные суммы на еду
12:06
"В спальне Михалкова висят мои работы": Александр Адабашьян о дружбе с кинорежиссером
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стала известна роковая роль Пугачевой в судьбе Легкоступовой
"Династия продолжается!": Пугачева выбрала преемницу
Знакомство с морем: двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой сразила поклонников
"Он порядочный мужчина": подруга Легкоступовой встала грудью за затравленного мужа певицы
Погубили интриги Пугачевой: друг рассказал об уходе Легкоступовой
"С такого ракурса еще не видели": Басков показал пикантное фото с отдыха
Авто
Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов +4

Range Rover Vogue: дань моде

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Массивный, утонченный и невероятно стильный, Range Rover – истинный британец на быстро меняющемся рынке автопрома. Хотя нельзя не учесть тот любопытный факт, что компания Jaguar Land Rover сегодня принадлежит не британскому акционеру, а индийскому. Ирония как раз в духе периода колоний.
прочитано 545 раз

Так или иначе, машины они выпускают красивые и в последнее время даже надежные, с тигриным упорством борясь с заслуженными ранее анекдотами о том, что владельцы автомобилей марки не здороваются при встрече, так как уже утром виделись в автосервисе. За рулем Range Rover Vogue мне уже доводилось бывать еще до того, как они перелопатили медиаинтерфейс, и ввели еще пару-тройку интересных фишек. Давайте изучим.

Фото: Родион Газманов

У британцев получилось то, что не получилось у немцев (опять!). Они умудрились почти квадратную машину сделать изящной. Да, я знаю, что среди вас есть поклонники G-klasse, да и сам отношусь к “гелику” с некоторой симпатией, но давайте начистоту: пусть звание “мистер брутальность” остается за мерседесом, но приз за квадратную элегантность я отдам Range Rover. Узнаваемый за версту, этот автомобиль выделяется из потока как породистый скакун среди случайно собранного табуна. Квадратные фары, необычный рисунок решетки радиатора и, конечно же, фирменные “лампасы” сразу за передним крылом. Красота!

Фото: Родион Газманов

Корма этого крейсера лаконична, и только две выхлопные трубы с залихватскими прямоугольными раструбами намекают на то, что этот автомобиль готов удивлять не только внешне. Идем дальше!

Фото: Родион Газманов

Интерьер выглядит просто шикарно. Это автомобиль или цветочная оранжерея? По объему остекления Vogue может поспорить с аэропортом Шереметьево. От этого и так немаленькое пространство салона становится просто огромным. Нужно ли говорить, что даже водитель внушительной комплекции будет чувствовать здесь себя абсолютно свободно? О пассажире, кстати, можно сказать то же самое, но к этому мы вернемся чуть позже.

Фото: Родион Газманов

Водительский интерфейс эволюционировал до трех экранов: один на приборной панели и два на торпедо. Большая часть функций вынесена на тачскрин, кроме самых важных, как переключение передач (спасибо за это!) и включение аварийной сигнализации (то чувство, когда пытаешься нащупать без тактильной отдачи эту несчастную кнопку, чтобы поблагодарить пропустившего тебя в ряд дальнобойщика, который и сам уже не рад, и тупишь, тупишь, тупишь!).

Экраны на торпедо невероятно красивы и шикарно смотрятся в черном лакированном окружении. Но – чуть-чуть подтормаживают, и это портит впечатление.

Фото: Родион Газманов

В нижний экран вынесены функции климат-контроля, управления сиденьями (массаж, подогрев и вентиляция) и управление режимами движения (подвеска, дифференциал и прочие страшные для блондинок слова). В верхнем – всё остальное, включая медиасистему, навигацию и телефон.

Фото: Родион Газманов

В салоне может поместиться слон. И сыграть на баяне. Расстояние между задними и передними сиденьями вызывает желание прогуляться между рядами.

Фото: Родион Газманов

Но не обошлось и без ложки дегтя: на задних сиденьях очень отчетливо ощущается вибрация двигателя. Машина мощная, и это и так ясно, но пассажиров можно было бы и поберечь.

Это здоровый мощный внедорожник. Что еще можно сказать? По скоростным характеристикам я с ума не схожу, но разогнать за восемь секунд такую массу – тоже достойный труд для 4,4-литрового двигателя на 339 лошадиных сил. Восторга от “веселых стартов” нет, но машина и не гоночная, если вы не заметили.

Внедорожная часть тоже не подкачала. При всей красоте, это самый настоящий внедорожник, способный преодолеть серьезный offroad-полигон или вывезти счастливого владельца из раскисшей грунтовой дороги, попутно перейдя вброд небольшую речку.

Фото: Родион Газманов
Двухступенчатая раздаточная коробка, изменяемая высота подвески, полный привод в сочетании с умными, тщательно просчитанными, алгоритмами взаимодействия всех систем, отвечает за поистине фантастические внедорожные характеристики автомобиля.

От Meridian sound я не ожидал какого-то ошеломительного результата, но не думал, что постигнет разочарование. Роскошный салон люксового внедорожника поскрипывает на басах. Да и звук рыхловат, ему не хватает плотности звучания. Момент, который настройками компенсировать не удалось.

Фото: Родион Газманов

А вот в этом пункте "гитарный тест" британские дизайнеры решили, видимо, отыграться за предыдущий. В просторнейший багажник внедорожника можно сложить целый арсенал инструментов, включая гитару, клавиши, барабаны, всех музыкантов и королевскую конницу. А створки багажника вполне могут сойти за сцену.

Фото: Родион Газманов

Range Rover создан для путешествий, и за рулем этого автомобиля мне не один раз хотелось бросить все и рвануть на поиски приключений. За автомобиль любителям приключений придется выложить от семи с половиной миллионов рублей. Если начистоту, то для меня автомобиль великоват, но ощущение весомости на дороге и абсолютно расслабляющего комфорта за рулем сравнить не с чем, поэтому остается только запомнить.

Фото: Родион Газманов

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

17 августа 2020, 10:11

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Это будет начало вашего конца": истеричные заявления Лукашенко перед митингующими
Лукашенко на митинге в Минске: Встаю перед вами на колени
Тимошенко назвала "единственное правильное решение" для властей Белоруссии
Лукашенко пригрозил уволить вышедших на забастовки рабочих заводов: Нож в спину

Шоу-бизнес

Что Валентина Легкоступова сказала дочери перед смертью
"Моральные уроды": адвокат Ефремова взорвался после обвинений во лжи
Молодого любовника Надежды Бабкиной госпитализировали
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником

Артистка не стала скрывать эмоций
Шоу-бизнес

"Надо стараться": зазнавшаяся Бородина раскритиковала организацию туризма в Крыму

Ведущая недовольна отдыхом
Шоу-бизнес

Сын Бондарчука вывел в свет свою новую пассию

Парень влюбился в блондинку
Шоу-бизнес

"Она доверяет мне, а я верю в нее": известный режиссер ангажировал певицу Лолиту

Предложение взволновало артистку

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года
Гороскоп на неделю, с 17 по 23 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова с треском провалилась
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+