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Авто
Range Rover Vogue: дань моде

Range Rover Vogue: дань моде

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Массивный, утонченный и невероятно стильный, Range Rover – истинный британец на быстро меняющемся рынке автопрома. Хотя нельзя не учесть тот любопытный факт, что компания Jaguar Land Rover сегодня принадлежит не британскому акционеру, а индийскому. Ирония как раз в духе периода колоний.
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Так или иначе, машины они выпускают красивые и, в последнее время, даже надежные, с тигриным упорством борясь с заслуженными ранее анекдотами о том, что владельцы автомобилей марки не здороваются при встрече, так как уже утром виделись в автосервисе. За рулем Range Rover Vogue мне уже доводилось бывать до того, как они перелопатили медиаинтерфейс, и ввели еще пару-тройку интересных фишек. Давайте изучим.

Фото: Родион Газманов

У британцев получилось то, что не получилось у немцев (опять!). Они умудрились почти квадратную машину сделать изящной. Да, я знаю, что среди вас есть поклонники G-klasse, да и сам отношусь к “гелику” с некоторой симпатией, но давайте начистоту: пусть звание “мистер брутальность” остается за мерседесом, но приз за квадратную элегантность я отдам Range Rover. Узнаваемый за версту, этот автомобиль выделяется из потока как породистый скакун среди случайно собранного табуна. Квадратные фары, необычный рисунок решетки радиатора и, конечно же, фирменные “лампасы” сразу за передним крылом. Красота!

Фото: Родион Газманов

Корма этого крейсера лаконична, и только две выхлопные трубы с залихватскими прямоугольными раструбами намекают на то, что этот автомобиль готов удивлять не только внешне.

Фото: Родион Газманов

Внутри Vogue выглядит шикарно. Просто шикарно. Это автомобиль или цветочная оранжерея? По объему остекления этот автомобиль может поспорить с аэропортом Шереметьево. От этого и так немаленькое пространство салона становится просто огромным. Нужно ли говорить, что даже водитель внушительной комплекции будет чувствовать здесь себя абсолютно свободно? О пассажире, кстати, можно сказать то же самое, но к этому мы вернемся чуть позже.

Фото: Родион Газманов

Водительский интерфейс эволюционировал до трех экранов: один на приборной панели и два – на торпедо. Большая часть функций вынесена на тачскрин, кроме самых важных, как переключение передач (спасибо за это!) и включение аварийной сигнализации (то чувство, когда пытаешься нащупать без тактильной отдачи эту несчастную кнопку, чтобы поблагодарить пропустившего тебя в ряд дальнобойщика, который и сам уже не рад, и тупишь, тупишь, тупишь!).

Фото: Родион Газманов

Экраны на торпедо невероятно красивы и шикарно смотрятся в черном лакированном окружении. Но чуть-чуть подтормаживают, и это портит впечатление.

В нижний экран вынесены функции климат-контроля, управления сиденьями (массаж, подогрев и вентиляция) и управление режимами движения (подвеска, дифференциал и прочие страшные для блондинок слова). В верхнем – все остальное, включая медиасистему, навигацию и телефон.

Фото: Родион Газманов

В салоне может поместиться слон. И сыграть на баяне. Расстояние между задними и передними сиденьями вызывает желание прогуляться между рядами. Но не обошлось и без ложки дегтя: на задних сиденьях очень отчетливо ощущается вибрация двигателя. Машина мощная, и это и так ясно, но пассажиров можно было бы и поберечь.

Это здоровый мощный внедорожник. Что еще можно сказать? По скоростным характеристикам я с ума не схожу, но разогнать за восемь секунд такую массу – тоже достойный труд для 4,4-литрового двигателя на 339 лошадиных сил. Восторга от “веселых стартов” нет, но машина и не гоночная, если вы не заметили.

Фото: Родион Газманов

Внедорожная часть тоже не подкачала. При всей красоте, это самый настоящий внедорожник, способный преодолеть серьезный offroad-полигон или вывезти счастливого владельца из раскисшей грунтовой дороги, попутно перейдя вброд небольшую речку.

Двухступенчатая раздаточная коробка, изменяемая высота подвески, полный привод в сочетании с умными, тщательно просчитанными, алгоритмами взаимодействия всех систем, отвечает за поистине фантастические внедорожные характеристики автомобиля.

Фото: Родион Газманов

Меня постигло разочарование во время прослушивания музыки в дороге. От Meridian sound я не ожидал сверх-результата, но дело не только в этом. Роскошный салон люксового внедорожника поскрипывает на басах. Ой-ой-ой. Вот такого мы не ожидали. Да и звук рыхловат, ему не хватает плотности звучания. Момент, который настройками компенсировать не удалось.

Фото: Родион Газманов

Что касается багажника, то тут британские дизайнеры решили, видимо, отыграться за предыдущий пункт. Сюда можно сложить целый арсенал инструментов, включая гитару, клавиши, барабаны, всех музыкантов и королевскую конницу. А створки багажника вполне могут сойти за сцену.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ: Range Rover создан для путешествий, и за рулем этого автомобиля мне не один раз хотелось бросить все и рвануть на поиски приключений. За него любителям приключений придется выложить от семи с половиной миллионов рублей. Если начистоту, то для меня автомобиль великоват, но ощущение весомости на дороге и абсолютно расслабляющего комфорта за рулем сравнить не с чем, поэтому остается только запомнить.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

14 августа 2020, 13:19

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